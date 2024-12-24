“Kurum, milli bilinci ve birliğin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladı”

Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) kurulduğu dönemde olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının güvenilir haber kaynağı olduğunu, milli bilinci ve birliğin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Başbakan Üstel, BRTK’nın 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurumun, kamusal yayıncılık sorumluluğunun bilincinde, toplumun tüm kesimlerine kucak açarak Kıbrıs Türkü'nün güçlü sesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Başbakanlık ve BRTK Yönetim Kurulu’nun BRTK Yasası'na ilişkin çalışmalar yürütmek üzere bir hukuk komitesi oluşturduğunu, fiziki ve teknik altyapı eksikliklerine yönelik çalışma başlattıklarını söyleyen Üstel, “İnanıyorum ki, 2025 yılı, BRTK’nın yıllardır süren sıkıntılarının da önemli bir bölümünün son bulduğu bir yıl olacak.” ifadelerini kullandı.

-“ Mücadeleye devamın adeta örgütleyicisi”

Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve bağımsızlık mücadelesine güç katmak adına 61 yıl önce kurulan Bayrak Radyosu’nun o zorlu dönemlerde, üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini belirten Üstel, yayınları ile halkın birlik ve bütünlük içerisinde mücadeleye devamının adeta örgütleyicisi olduğunu kaydetti.

Üstel, “Kurulduğu dönemde olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının hem güvenilir haber kaynağı olan hem de milli bilinci ve birliğin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayan BRTK, Kamusal yayıncılık sorumluluğunun bilincinde, toplumun tüm kesimlerine kucak açarak Kıbrıs Türkü'nün güçlü sesi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, hükümeti kurdukları dönemde, yıllardır süregelen sorunların ortadan kaldırılması, yapılmayan reformların hayata geçirilmesi ve yarım kalan projelerin tamamlanması vizyonunu ortaya koyduklarını belirterek, bu vizyon doğrultusunda ülkede yıllardır yapılmayan pek çok reforma imza attıklarını, pek çok yarım kalan projeyi de bitirdiklerini kaydetti.

Üsteli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu vizyona bağlı olarak, 2025 yılı hedeflerimiz arasında, yıllardır bir sorun olarak önümüzde duran Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun yasal ve yapısal sıkıntılarını ortadan kaldırmak da bulunuyor.

Bu hedef doğrultusunda Başbakanlık ve BRTK Yönetim Kurulu olarak, yasa çalışmalarını yürütmek üzere bir hukuk komitesi oluşturmuş durumdayız. Tüm paydaşların içerisinde bulunduğu komitemiz çalışmalarını tamamladıktan sonra güncellenmiş yeni BRTK Yasası'nı Meclis'e taşıyarak hep birlikte hayata geçireceğiz.

Yasa çalışmalarının yanında, BRTK’nın fiziki ve teknik altyapı eksikliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki, 2025 yılı, BRTK’nın yıllardır süren sıkıntılarının da önemli bir bölümünün son bulduğu bir yıl olacak.

Bu vesileyle bir kez daha, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 61. yılını kutluyor, Kurumun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan ama bugün hayatta olmayan tüm çalışan ve yöneticilerine Allah’tan rahmet diliyor, halen görev başında olan değerli basın emekçilerine çalışmalarından dolayı en içten teşekkürlerimi ediyorum."