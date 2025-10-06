Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, “Ustalık ve Kalfalık Belgesi” uygulama sınavları için kayıtların bugün başladığını duyurdu.

Daire Müdürü Gülşen Hocanın tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtlar 17 Ekim Cuma gününe kadar 09.00 – 15.00 saatleri arasında Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nde yapılabilir.

Sınavla ilgili programlar, kayıtlar tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasının duyurular kısmından paylaşılacak.