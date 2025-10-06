“31 Ağustos’a kadar olan borçların 17 Ekim’e kadar ödenmesi gerek”

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ağustos’a kadar olan borçlarını en geç 17 Ekim’e kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos sonu itibarıyla hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği vurgulandı.

Aynı açıklamada Eylül 2024’den itibaren daireye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerinin ise hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi’nin muhasebe gişesine ya da anlaşmalı bankalara başvurarak ödeme yapabileceği ifade edildi.