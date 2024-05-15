TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi",

"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da arasında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer toprağa verildi.

Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, şunları kaydetti:

"Annem hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim.' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm.' demişti. Bütün sevenlerinden ricam üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım."

Oyuncu Işıl Yücesoy da arkadaşı Gökçer'i tarif etmenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ayşen İnci ise Gökçer'i uzun yıllardır tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'da çok birlikte yakın olduk. Onu hayranlıkla izledim. Müthiş sahne ışığı olan bir oyuncuydu. Çok güzel bir kadındı ama onun dışında sahne ışığı çok farklı bir oyuncuydu. Çok yetenekli, çok esprili, çok zeki, müthiş sıcak, sempatik bir kadındı. Cüneyt (Gökçer) Hocam da çok özel bir insandı. Şimdi birbirilerine kavuştular. Nurlar içinde yatsınlar."

Sanatçı Ayten Gökçer, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.

- Ayten Gökçer

Tam adı Ayten Gökçer Kaçmaz olan usta oyuncu, 26 Ocak 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi.

Henüz iki yaşındayken anne ve babası ayrılan sanatçının çocukluğu, Ankara'da, babasının ve kardeşlerinin yanında geçti.

Tiyatro yeteneğini fark eden annesinin yönlendirmesiyle 1952'de Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümüne başlayan Gökçer, Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi üzerine 1957'de Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu Bölümüne girdi.

Mümtaz Zeki Taşkın’ın "Oyuncakçı Dede" adlı oyunuyla oyunculuğa adım atan sanatçı, daha sonra Eleneor H. Porter’ın "Pollyanna" piyesinde hemşire rolünü üstlendi.

Ayten Gökçer, katıldığı sınavda başarılı olarak 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi.

Devlet Tiyatrolarında ilk olarak Reşat Nuri Güntekin'in "Bu Gece Başka Gece" oyununda rol alan sanatçı, "My Fair Lady"de Eliza Doolittle, Don Kişot'ta Aldonza, "Vanya Dayı"da Yelena Andrayevna, "Master Clas"ta ise Maria Callas karakteriyle seyircide iz bıraktı.

Gökçer, 1964'te kendisi gibi oyuncu, yönetmen, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ile evlendi. Çiftin, Aslı adını verdiği kızları dünyaya geldi.

Sinemaya 1965 yapımı Atıf Yılmaz imzalı "Taçsız Kral" filmiyle başlayan sanatçı, Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ve Galatasaray'ın meşhur oyuncusu Metin Oktay'la başrolü paylaştı.

Usta oyuncu, ilerleyen süreçte sinemadan daha çok tiyatroya yöneldi ve "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikalinde başrol "Hürmüz"ü oynadı.

Devlet Tiyatrolarında "Bu Gece Başka Gece", "Su Kızı", "Hafta Başı", "Aşk Acısı", "Klinik Bir Vaka", "Hortlaklar", "Bernarda Alba'nın Evi", "Woyzeck", "Don Juan", "Öp Beni Kate", "Andora", "On İkinci Gece", "Vanya Dayı", "Kaktüs Çiçeği", "IV. Henry", "Cadı Kazanı" ve "Lysistrata"nın da aralarında yer aldığı 30'dan fazla oyunda yer aldı.

Sanatçı, 1988'de "Devlet Sanatçısı" unvanına sahip oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosunda 1998'de Arne Sokouen'in "Balerin" oyununu yöneten Gökçer, 1999'da "Yılan Hikayesi" ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.

Usta oyuncu, eşi Cüneyt Gökçer'in 2009'da vefatı üzerine Ankara'dan İstanbul'a yerleşti.

Ferzan Özpetek'in 2016 yapımı "İstanbul Kırmızısı" filminde, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Mehmet Günsür ile oynadı.

Ayten Gökçer, Sanat Sevenler Derneği "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, Gazeteciler Derneği "En İyi Kadın Sanatçı" ödülü, Tercüman gazetesi "Yılın Sanatçısı" ödülü, Ses Mecmuası "Yılın En İyi Kadın Sanatçısı" ödülü, Türk Basın Birliği "Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı" ödülü, Türk Basın Birliği "Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı" ödülü ve Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nün de aralarında olduğu çok sayıda önemli ödüle değer bulundu.