İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde orman yangını çıktı.

Urla Çeşmealtı Denizli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Çeşme’de Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Her iki bölgede de havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Muğla'da bugün iki ayrı noktada orman yangına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde Dörttepe mevkisindeki ve Ortaca ilçelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın çıkmıştı.