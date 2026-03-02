Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde MKYK üyeleri, parti kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla iftar programında açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa, çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir tablonun ortaya çıkaracağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri ise hiçbir ülke taşıyamaz. Bu nedenle yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ve yerel yönetimlerimizle tam kadro sahadayız. Yurt içindeki vatandaşlarımızla iftarın ve sahurun bereketini paylaşırken, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Halep'ten Saraybosna'ya, Varna'dan Prizren'e kadar kalbimizin birlikte attığı kardeşlerimizin bulunduğu her yerde Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Görüyorum ki Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmak için gayret gösteriyor.

"ÇITAYI BİRAZ DAHA YUKARI TAŞIMAK ZORUNDAYIZ"

Hep söylediğim gibi bizim temel misyonumuz; her zaman ve her yerde vatandaşımızla birlikte olmak, onunla hemhâl ve hemdert olmaktır. Eğer yaraları sarabiliyorsak, dertlere derman olabiliyorsak, sorunlara çözüm üretebiliyorsak ve milletimizin hayır duasını alabiliyorsak; işte o zaman görevimizi layıkıyla yerine getiriyor, bulunduğumuz makamın hakkını veriyoruz demektir.

Durmak, duraklamak ya da rehavete kapılmak gibi bir şansımız da yoktur, böyle bir lüksümüz de yoktur. Muhalefetin vizyonsuzluğuna bakarak çıtamızı düşüremeyiz. Temponun düşmesine asla izin veremeyiz. Tempoyu sürekli artırmak, çıtayı her seferinde biraz daha yukarı taşımak zorundayız.

Dolayısıyla koşturmaya devam edeceğiz. Daha fazla kalbe dokunacağız. Daha çok insanımızın elini tutacağız. Durmadan, dinlenmeden ve hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını muhabbetle kucaklamayı sürdüreceğiz.

"İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Cumartesi günü komşumuz İran'a yönelik, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar da eklendi. Saldırılarda, aralarında İran dini lider Ali Hamaney'in yanı sıra sivil ve askerî yetkililerin ve masum çocukların bulunduğu çok sayıda İranlı hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin ve hiçbir günahı olmayan masumların çektiği bu tablo karşısında derin bir üzüntü duyuyoruz.

Biliyorsunuz, Türkiye olarak ilk günden itibaren ihtilaflara diplomatik yollarla çözüm bulunması için yoğun bir gayret gösterdik; bundan sonra da barış ve istikrar için çabalarımızı sürdüreceğiz.

"HER DÜZEYDE TEMASLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

Körfez'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmenin yanı sıra savaşı nasıl durdurabileceğimizi, gerilimi nasıl düşürebileceğimizi enine boyuna ele aldık. Ateşkes tesis edilene, bölgemizde yeniden sükûnet hâkim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim, şunun herkes tarafından bilinmesinde fayda görüyorum: Biz millet olarak kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz. Tarihimizin hiçbir döneminde komşularımızın evindeki yangına bigâne kalmadık. İlkeli, onurlu, insan hayatını merkeze alan barışçıl bir politika izledik.

23 yıldır bölgesel barış ve istikrar için nasıl samimiyetle mücadele ettiğimizi, uluslararası siyasette nasıl yapıcı ve dengeli bir tutum benimsediğimizi herkes biliyor. Hiçbir karşılık beklemeden yürüttüğümüz bu çabaların haklılığı bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, gözyaşı dinsin istiyoruz. Bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun arzu ediyoruz. Bilhassa şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te, hemen yanı başımızda çatışma, savaş, gerilim ve katliam görmek istemiyoruz.

İran'ı hedef alan gayrihukuki saldırılar karşısındaki tutumumuz da bu istikamettedir. İran bizim komşumuzdur. 1639'dan beri sulh içinde olduğumuz İran halkı da, bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir.

"YANGININ DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLMESİ ŞARTTIR"

Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa, çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir tablonun ortaya çıkaracağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri ise hiçbir ülke taşıyamaz. Bu nedenle yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi şarttır.

Elbette bu hassas süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz. Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor; her gelişmeyi dikkatle analiz ediyor, her hadiseyi en ince ayrıntısına kadar tetkik ve tahlil ediyoruz. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz sahadaki gelişmeleri son derece titiz bir şekilde takip etmektedir.

86 milyonun bir tek ferdinin dahi zarar görmemesi adına devlete düşen görev neyse, bize hangi sorumluluk düşüyorsa onu harfiyen yerine getiriyoruz.

Buradan teşkilatımla birlikte tüm vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her şart altında milletinin yanındadır ve milletinin hukukunu koruyacak kudrete, iradeye ve imkâna sahiptir."