İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya’da yaşları 14-17 olan beş çocuk, dijital oyunlarda tanıştıkları 15 yaşındaki A.S.T ve D.A.’yla sosyal medya platformu Discord’dan iletişim kurdu.

İstanbul’da yaşayan iki kızdan çeşitli isteklerde bulunan iki çocuk, talepleri reddedilince mağdurlara tehdit mesajları yolladı.

Kızları korkutan şüpheliler, daha sonra mağdurlardan tehditle internet tabanlı arama için kod aldı.

İki zanlı daha sonra kızların telefon numarasıyla 26-28 Temmuz’da Adana ve Gaziantep’teki havalimanlarını arayarak ‘sahte bomba’ ihbarında bulundu. İki uçak bu yüzden tahliye edildi fakat daha sonra ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

Soruşturma açılması üzerine ulaşılan kızlar, beş kişinin kendilerini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Ardından çocuklar ikametlerinde gözaltına alındı.

İncelemelerde şüphelilerin sahte ihbarları tehditle aldıkları kodla yaptığı saptandı. Ayrıca sanıkların ses kalınlaştırma programıyla görevlileri yanılttığı ve bu anları birbirine izlettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yasadışı veri panelleri üzerinden vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı, başka sahte ihbarlar da yaptıkları tespit edildi.

İzmir’de yaşayan 17 yaşındaki A.K.Ş. tutuklanırken diğer dört çocuk için adli kontrol kararı verildi.

Ardından beş çocuk hakkında iddianame hazırlandı ve mahkemece kabul edildi. İddianamede çocuklara 17’şer yıldan 45’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Çocukların ayrı ayrı cezalandırılmaları istenen suçlamalar şöyle: