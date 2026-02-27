Lahit, ölünün içine konulması için taş, mermer, pişmiş toprak veya ahşaptan yapılan, üstü kapakla örtülü sanduka şeklindeki mezar.

Antik Mısır, Yunan ve Roma’da yaygın olan ve genellikle kabartmalarla süslenen bu mezarlar, ölen kişinin statüsünü gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki altyapı çalışmasında üç metre derinlikte bir lahit buldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışma durduruldu.

İlk incelemelerde lahit mezarın baş kısmında bir boğa figürü olduğu görüldü.

Bodrum Müze Müdürlüğü yetkililerinin tarihi buluntunun zarar görmeden çıkarılması için bölgede detaylı kurtarma kazısı yapılacağı öğrenildi.

Lahidin hangi döneme ait olduğu, arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerin yapacağı incelemelerin ardından tespit edilecek.