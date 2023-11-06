Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Necip el-Mikati ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis ile İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesinin engellenmesine ilişkin çabaları ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah’ın Amman’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Lübnan Başbakanı Mikati’yi kabul ettiği belirtildi.

Kral Abdullah, görüşmede, “Gazze'deki savaşın durdurulması ve bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesinin engellenmesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini” vurguladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardımın ulaştırılmasına da dikkati çeken Kral Abdullah, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasını ve burada çalışan uluslararası yardım kuruluşlarının desteklenmesini kaydetti.

Öte yandan Kraliyet Divanı’ndan yapılan diğer bir açıklamaya göre, Kral Abdullah GKRY Başkanı Hristodulidis ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kral Abdullah, Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın durdurulması ve insani ateşkesin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Güvenlik ve askeri politikaların çözüm getirmeyeceğine dikkati çeken Kral Abdullah, “İki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak ve Filistin halkının meşru haklarına kavuşması için siyasi bir çözüm bulunmasının gerekliliği” çağrısında bulundu.

-İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.