Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, pazartesi günü Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silahlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un şu ifadeleri kullandı:

Egemen devletlerin onuru ve haklarının acımasızca tek taraflı güç ve şiddetle ihlal edildiği mevcut dünya gerçekliği, bir ülkenin varlığı ve huzurunun gerçek güvencesinin ne olduğunu açıkça gösteriyor.

Kuzey Kore lideri ulusal güvenlik, bölgesel istikrar ve ekonomik gelişim için "özsavunma amaçlı nükleer caydırıcılığı" olmazsa olmaz gördüklerini ve mevcut kapasitelerini geliştireceklerini söyledi.

Ekonomik çıkar ya da güvenlik garantileri karşılığında nükleer silahsızlanmayı kabul edemeyeceklerinin altını çizdi.

Kim Jong-un, nükleer cephaneleri sayesinde savaştan uzak durup kaynaklarını ekonomik büyüme, inşaat ve yaşam standartlarının yükselmesine ayırabildiklerini belirtti.

Pyongyang uzmanlarına göre, Kuzey Kore lideri bu sözlerle ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıları işaret ediyor.

Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden Yang Moo-jin şu yorumu yapıyor:

Bu koşullar, Pyongyang'ın uzun süredir benimsediği, dış müdahaleleri caydırmak ve rejimin hayatta kalmasını temin etmek için nükleer silahların gerekli olduğu argümanını güçlendiriyor.

Kim Jong-un, ABD ve müttefiklerinin Kore yarımadası yakınlarında stratejik nükleer varlıklarını konuşlandırarak bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

Güney Kore'yi "en düşman ülke" olarak gördüklerini belirtirken Seul'ün egemenliklerine yönelik herhangi bir girişimini "acımasızca, tereddüt etmeden ve herhangi bir kısıtlama tanımaksızın" yanıtlayacakları tehdidini savurdu.

Kuzey Kore'nin kendini tehdit altında görmediğini, bilakis diğerlerini tehdit edecek kadar güçlü olduklarını iddia etti.

Uzmanlar, bu ifadelerin son yıllarda "barışçıl yeniden birleşme" tutumundan vazgeçen Pyongyang'ın sertleşen Seul politikasını yansıttığını bildiriyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı, Kim Jong-un'un son konuşmasına tepki gösterdi. Bu ifadelerin "barışçıl bir arada yaşama" düşüncesine uymadığı belirtildi.