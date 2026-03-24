Katar, İran’ın komşu ülkelere yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bir süreçte, savaşın Körfez bölgesindeki güvenlik sistemi anlayışında çöküşe yol açtığını belirterek, sorunun diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan her türlü teması memnuniyetle karşıladığını ancak taraflar arasında arabuluculuk yapmadığını açıkladı.

Orta Doğu’da devam eden savaşın İran’ın komşu ülkelere yönelik hava saldırılarını sürdürmesiyle Körfez ülkelerinin güvenlik sistemi ve algısında çöküşe neden olduğunu ifade eden Sözcü Ensari, savaşın bölgesel güvenlik çerçevesini sınırların ötesine taşıdığını dile getirdi.

Yaşananları,Körfez açısından güvenlik alanındaki işbirliği için bir dönüm noktası olarak nitelendiren Ensari, Körfez ülkelerinin çatışmanın ardından ortak güvenlik düzenlemelerini yeniden değerlendirmeleri gerekeceğini vurguladı.

Katar'ın bölgedeki savaşı sona erdirmek için yapılacak her türlü teması memnuniyetle karşıladığını belirten Ensari, ülkesinin "Washington ve Tahran arasındaki arabuluculuğa dahil olmadığını" kaydetti.

"Katar'ın tutumunun açık olduğunu ve savaşın diplomatik yollarla sona ermesi gerektiğini" söyleyen Ensari, "tarafları müzakere masasına getirmenin en iyi seçenek" olduğunu vurguladı.