İki ülke arasında müzakereler sürerken uluslararası hukuku çiğneyerek, İsrail ile birlikte İran'a saldıran ABD'de Başkan Donald Trump'a halk desteği gittikçe düşüyor.



Reuters'in anketine göre, ABD halkının Trump'a desteği yüzde 36 ile ikinci döneminin en düşük seviyesine geriledi.



ABD halkının yüzde 61'i ise İran'a yönelik saldırılara da karşı. Ankete göre ABD'de İran'a saldırılara destek verenlerin oranı bir haftada yüzde 37'den yüzde 35'e geriledi.

TRUMP'TAN HEGSETH'E MESAJ: SESİNİ YÜKSELTEN İLK KİŞİ SENDİN

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılardan önce yönetimi içerisinde planlarını destekleyen ilk kişinin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth olduğu mesajını verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, dün Tennessee eyaletinin Memphis kentinde yaptığı konuşmada, İran'a saldırılardan öncesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. O sırada yanında oturan Hegseth'e dönen Trump, "Pete, sanırım sesini yükselten ilk kişi sendin ve 'Haydi yapalım çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezsin' dedin." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıların en büyük savunucularından biri olmasıyla dikkati çekiyor.