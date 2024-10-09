UNRWA'dan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştırmasının hayat kurtaran hizmetlerin kapanmasına sebep olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde "Yerinden edilen kişilerin barındığı 7 UNRWA okulu boşaltıldı. Cibaliya Mülteci Kampı'nda 8 su kuyusundan yalnızca 2'si aktif." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekiyor.

Öte yandan, bölge halkı "ne pahasına olursa olsun" yaşadıkları yerleri terk etmemekte ısrarcı olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.