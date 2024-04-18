Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "UNRWA'yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor." dedi.

Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen UNRWA oturumunda üye ülkeleri son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Oturum, Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

İsrail'in "sinsice yürüttüğü" UNRWA'yı sonlandırma girişimlerinin insani ilkelerle alakalı olmadığını belirten Lazzarini, "UNRWA'yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor." dedi.

Lazzarini, UNRWA'nın siyasi çözüm sağlanamadığı için mevcudiyetini sürdürmek zorunda kaldığını söyledi.

UNRWA'nın kapatılmasının kısa vadede Gazze'deki krizi derinleştireceğini ve kıtlığı hızlandıracağını belirten Lazzarini, uzun vadede ise travmatize olmuş bir toplumu temel hizmetlerden yoksun bırakarak ateşkesten sonra dönüşüm sürecini baltalayacağını kaydetti.

Lazzarini, eğitim sağlayamamanın bir nesli ümitsizlik, öfke ve şiddete yöneltebileceği uyarısında bulunarak, "Siyasi çözüm böyle bir senaryoda başarılı olamaz." ifadesini kullandı.

- "UNRWA, temel hizmetlerini siyasi çözüm bulunduğunda bırakabilir"

BMGK'nin UNRWA'nın şimdi ve daha sonra dönüşüm sürecinde oynadığı kritik rolü güvence altına alması gerektiğini kaydeden Lazzarini, "UNRWA, temel hizmetlerini siyasi çözüm bulunduğunda bırakabilir." dedi.

Lazzarini, üye ülkelere siyasi sürece odaklanma çağrısıyla birlikte bunun tek başına yeterli olmayacağını, uygulanan "insanlıktan uzaklaştırma" taktikleri nedeniyle yaraların iyice derinleştiğini fark etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Taraf seçmemek gerektiğine işaret eden Lazzarini, iki tarafın da acılar çektiğini ve barışçıl ve güvenli bir geleceği hakkettiklerini kaydetti.

- "Bağımsız soruşturma ve suçluların hesap vermesini talep ediyoruz"

7 Ekim'in ardından 178 UNRWA personelinin öldürüldüğünü, 160 tesisin yıkıldığını ve boşalttıkları tesislerin askeri amaçlarla kullanıldığını kaydeden Lazzarini, "İnsani yardım çalışanları, operasyonları ve tesislerinin korunması ilkesine yönelik açık bir şekilde yürütülen saygısızlığın bağımsız bir şekilde soruşturulması ve suçluların hesap vermesini talep ediyoruz." dedi.

Lazzarini, bu yapılmazsa tehlikeli bir emsal oluşabileceği uyarısında bulundu.

UNRWA çalışanlarına ilişkin iddiaların ardından acilen adım atmaları ve soruşturma başlatmalarına rağmen bazı donörlerin fonları askıya aldığını anımsatan Lazzarini, bunun operasyonel ve mali olarak çok büyük etkileri olduğuna dikkati çekti.