\r\nBitchat, internet altyap\u0131s\u0131na ihtiya\u00e7 duymayan mesajla\u015fma sistemi sunuyor\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBitchat, Bluetooth mesh teknolojisi \u00fczerinden \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Mesajlar, yak\u0131n mesafedeki cihazlar aras\u0131nda radyo dalgalar\u0131yla aktar\u0131l\u0131yor. Standart Bluetooth ba\u011flant\u0131 mesafesi yakla\u015f\u0131k 10 metre civar\u0131nda olsa da, a\u011f \u00fczerindeki cihaz say\u0131s\u0131 artt\u0131k\u00e7a iletim alan\u0131 geni\u015fliyor. Mesajlar \u015fifreli \u015fekilde cihazdan cihaza aktar\u0131l\u0131yor ve hedef noktada \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nUygulama; u\u00e7ak yolculuklar\u0131, kalabal\u0131k etkinlikler veya mobil a\u011flar\u0131n devre d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 alanlarda ileti\u015fimi m\u00fcmk\u00fcn hale getiriyor. Bluetooth \u00f6zelli\u011fi aktif hale getirildi\u011finde her cihaz a\u011f\u0131n par\u00e7as\u0131 oluyor. Her telefon, mesaj iletim zincirinde d\u00fc\u011f\u00fcm g\u00f6revi \u00fcstleniyor. \u0130leti\u015fim yaln\u0131zca uygulama y\u00fckl\u00fc cihazlar aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHesap gerektirmeyen yap\u0131 ve u\u00e7tan uca \u015fifreleme dikkat \u00e7ekiyor\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBitchat kullan\u0131m\u0131nda telefon numaras\u0131, e-posta adresi veya hesap olu\u015fturma zorunlulu\u011fu bulunmuyor. Kullan\u0131c\u0131lar istedikleri g\u00f6r\u00fcnen ad\u0131 belirleyebiliyor ve diledikleri zaman de\u011fi\u015ftirebiliyor. Mesajla\u015fma yaln\u0131zca metin \u00fczerinden sa\u011flan\u0131yor. G\u00f6rsel ve sesli i\u00e7erik deste\u011fi hen\u00fcz yer alm\u0131yor.\r\n\r\nT\u00fcm mesajlar u\u00e7tan uca \u015fifreleme y\u00f6ntemiyle korunuyor. G\u00f6nderilen i\u00e7erikler yaln\u0131zca g\u00f6nderen ve alan taraf taraf\u0131ndan okunabiliyor. Uygulama i\u00e7inde 'panic mode' ad\u0131 verilen \u00f6zellik de yer al\u0131yor. \u00d6zellik aktif hale getirildi\u011finde \u00f6zel sohbet ge\u00e7mi\u015fi an\u0131nda siliniyor. G\u00fcvenlik altyap\u0131s\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc g\u00f6r\u00fcnse de uygulama hen\u00fcz ba\u011f\u0131ms\u0131z denetimlerden ge\u00e7medi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKriz d\u00f6nemlerinde kullan\u0131m alan\u0131 geni\u015fledi, ilgi h\u0131zla artt\u0131\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nJack Dorsey, projeyi Temmuz 2025 tarihinde X platformu \u00fczerinden duyurdu. K\u0131sa s\u00fcre sonra iOS i\u00e7in App Store \u00fczerinden eri\u015fime a\u00e7\u0131ld\u0131. Android s\u00fcr\u00fcm\u00fc GitHub arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla payla\u015f\u0131ld\u0131. Yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan teknoloji d\u00fcnyas\u0131nda yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\nUygulama, internet eri\u015fiminin k\u0131s\u0131tland\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 toplumsal olaylar s\u0131ras\u0131nda da tercih edildi. Nepal\u2019de ya\u015fanan protesto s\u00fcrecinde indirme say\u0131lar\u0131nda art\u0131\u015f kaydedildi. Benzer kullan\u0131m \u00f6rnekleri ge\u00e7mi\u015fte Bridgefy gibi Bluetooth tabanl\u0131 mesajla\u015fma uygulamalar\u0131nda da g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\r\n