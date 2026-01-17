Bitchat, internet altyapısına ihtiyaç duymayan mesajlaşma sistemi sunuyor

Bitchat, Bluetooth mesh teknolojisi üzerinden çalışıyor. Mesajlar, yakın mesafedeki cihazlar arasında radyo dalgalarıyla aktarılıyor. Standart Bluetooth bağlantı mesafesi yaklaşık 10 metre civarında olsa da, ağ üzerindeki cihaz sayısı arttıkça iletim alanı genişliyor. Mesajlar şifreli şekilde cihazdan cihaza aktarılıyor ve hedef noktada çözülüyor.

Uygulama; uçak yolculukları, kalabalık etkinlikler veya mobil ağların devre dışı kaldığı alanlarda iletişimi mümkün hale getiriyor. Bluetooth özelliği aktif hale getirildiğinde her cihaz ağın parçası oluyor. Her telefon, mesaj iletim zincirinde düğüm görevi üstleniyor. İletişim yalnızca uygulama yüklü cihazlar arasında gerçekleşiyor.

Hesap gerektirmeyen yapı ve uçtan uca şifreleme dikkat çekiyor

Bitchat kullanımında telefon numarası, e-posta adresi veya hesap oluşturma zorunluluğu bulunmuyor. Kullanıcılar istedikleri görünen adı belirleyebiliyor ve diledikleri zaman değiştirebiliyor. Mesajlaşma yalnızca metin üzerinden sağlanıyor. Görsel ve sesli içerik desteği henüz yer almıyor.

Tüm mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor. Gönderilen içerikler yalnızca gönderen ve alan taraf tarafından okunabiliyor. Uygulama içinde 'panic mode' adı verilen özellik de yer alıyor. Özellik aktif hale getirildiğinde özel sohbet geçmişi anında siliniyor. Güvenlik altyapısı güçlü görünse de uygulama henüz bağımsız denetimlerden geçmedi.

Kriz dönemlerinde kullanım alanı genişledi, ilgi hızla arttı

Jack Dorsey, projeyi Temmuz 2025 tarihinde X platformu üzerinden duyurdu. Kısa süre sonra iOS için App Store üzerinden erişime açıldı. Android sürümü GitHub aracılığıyla paylaşıldı. Yayınlanmasının ardından teknoloji dünyasında yoğun ilgi gördü.

Uygulama, internet erişiminin kısıtlandığı bazı toplumsal olaylar sırasında da tercih edildi. Nepal’de yaşanan protesto sürecinde indirme sayılarında artış kaydedildi. Benzer kullanım örnekleri geçmişte Bridgefy gibi Bluetooth tabanlı mesajlaşma uygulamalarında da görülmüştü.

Kaynak: onedio.com