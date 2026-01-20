Facebook'ta Gör

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda JD Vance ve Marco Rubio ile birlikte Grönland'e ABD bayrağı diktikleri bir görsel yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili son açıklamasında "orayı almalıyız, [Danimarka] orayı koruyamıyor" dedi.

Trump 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada ayrıca NATO müttefiklerinin ABD'nin Grönland üzerinde hak iddia etmesine karşı "çok diretmeyeceklerini" öne sürdü ve Avrupa ülkelerinin adaya yaptığı sevkiyatın "askeri olmadığını" söyledi.

BBC’nin aktardığına göre ABD Başkanı "NATO Danimarka'yı 20 yıldır uyarıyor. Rus tehdidi konusunda uyarıyorlar, Sadece Rusya değil aynı zamanda Çin de var" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Neler olacağına bakalım. Şöyle ifade edeyim: İlginç bir Davos olacak."

Başka bir paylaşımda ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği bir mesajı paylaştı.

Mesajda Macron'un Trump'a "Grönland ile ilgili ne yaptığını anlamıyorum" dediği ve Davos zirvesinden sonra bir G7 toplantısı organize etmeyi teklif ettiği görülüyor.

Reuters haber ajansına konuşan Fransız kaynaklar mesajın Macron'a ait olduğunu doğruladı.

Trump bunun yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den de bir mesaj paylaştı.

Mesajda "Grönland konusunda bir yol bulmakta kararlıyım" ifadeleri yer alıyor.