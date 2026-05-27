Girne’de sahte sürüş ehliyeti düzenlenerek KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şoför okulu çalışanı daha tutuklanırken, tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ekim 2025 - Nisan 2026 tarihleri arasında Girne’de, M.R.(E-32) ile M.D.S.I.’nin (E-30), yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak amacıyla yurt dışında sahte sürüş ehliyeti düzenleyip bunları Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okulunda kullanarak KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağladıkları ve bu yolla toplam 48 bin TL ile 695 ABD doları temin ettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, şoför okulu çalışanı B.D.P. (K-60) tespit edilerek tutuklandı.

- Lefkoşa’da uyuşturucu

Öte yandan, Lefkoşa’da dün Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde polis ekiplerince şüpheli görülen S.H.Ş.(E-28) ile S.E.'nin (E-28) üzerlerinde yapılan aramada, S.H.Ş.’nin tasarrufunda yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayla ilgili her iki şahıs da tutuklandı.

- Güzelyurt’ta kavga ve bıçakla yaralama

Güzelyurt’ta dün Şehit Mehmet Ali Sokak’ta, sosyal medya paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada ise, A.D.(E-58), H.D.(E-69) ve K.D.(E-45) ile H.K.(E-40) arasında kavga yaşandı.

Tarafların birbirlerine vurup yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği olayda, H.D.’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla H.K.’yi sağ elinden yaraladığı belirtildi. Olayla ilgili tüm şahıslar tutuklandı.

- Gazimağusa’da sarhoşluk ve kasti hasar

Gazimağusa’da dün akşam, 140 miligram alkollü içki tesiri altında kaldığı apartmanın merdiven boşluğunda iki pencere camını kıran ve ardından yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen C.Ç.(E-29), suçüstü tutuklandı.

- Güneşköy’de kanunsuz bıçak taşıma, sarhoşluk ve rahatsızlık

Güneşköy’de Yakacık Sokak’ta, 164 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada tasarrufunda kanunsuz iki bıçak bulundurarak yüksek sesle bağırıp çağırdığı ve çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Ç.F. (E-49) tutuklandı. Polis, söz konusu bıçakların emare olarak alındığını açıkladı.

- Girne’de izinsiz müzik yayını

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik polis denetimlerinde ise, bir kafede yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni bulunmaksızın ses yükseltici cihaz kullanılarak müzik yayını yapıldığı tespit edildi. İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis, olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.