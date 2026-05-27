Kurban Bayramı dolayısıyla bazı parti yetkilileri ile kurum kuruluşlar mesajlar yayımlandı.

-Savaşan: “Dayanışma kültürümüz en önemli değerlerimizdendir”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk halkının dayanışma kültürünün, geçmişten bugüne en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Savaşan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kurban Bayramı’nın gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket ve hayatımıza sağlık getirmesini diliyorum. Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır.” ifadelerini kullandı.

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren en anlamlı günler olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere Türk dünyasının ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

-İşkey

KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı.

İşkey, Arafat ve hac ikliminde başta KKTC halkı olmak üzere millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için dua ettiklerini ifade etti.

Mesajında Kurban Bayramı’nın teslimiyet, sadakat ve paylaşma ruhunu temsil ettiğini kaydeden İşkey, kurban ibadetinin merhamet, yardımlaşma ve kardeşlik hukukunu diri tutan manevi bir şuur olduğunu belirtti.

İşkey, başta KKTC halkı olmak üzere hac farizasını yerine getirenlerin, din görevlilerinin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.