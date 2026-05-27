Meteoroloji Dairesi, yarın ve cumartesi günü de yer yer yağmur olasılığının bulunduğunu belirtti.

Daire'nin 3 Haziran'a kadarki hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu olacak, yarın öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, 30 Mayıs Cumartesi ise yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29-32, sahillerde de 25-28 derece dolaylarında olacak.

Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.