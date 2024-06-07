Universal Bank olarak çıktığımız yolda, 15 Eylül 1997 tarihinden bu yana geleceğe olan inancımız ve kararlılığımızla yol aldık. Sn. Yücel Gök’ün katılımı ile, bankacılık sektöründe yepyeni bir dönem başlattık. Bu süreçte ana bankacılık ve dijital kanallara yaptığımız önemli yatırımlar sayesinde, sahip olduğumuz teknoloji ile ilklere imza attık.

Universal Bank olarak sadece teknolojik altyapımızı güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye taşıdık. Sn Yücel Gök, geleceğe yönelik atılan adımlarda yapmış olduğu rehberlik ile Bankamıza çok faydalı katkılar sağlamıştır.

Bu büyük dönüşümü gerçekleştirirken, her aşamada göstermiş olduğu vizyon ve özveri için Sn. Yücel Gök’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz.

Universal Bank Ltd, kazandığı ivme, güçlü sermaye yapısı, nitelikli kadrosu ve profesyonel yönetim anlayışıyla, hizmetlerini aynı yenilikçi vizyon doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir.

Saygılarımızla,

Universal Bank Ltd.