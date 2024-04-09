UNIVERSAL BANKASI GENEL MÜDÜRÜ YÜCEL GÖK RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISI İLE MESAJI YAYIMLADI

Universal Bank Genel Müdürü Yücel Gök, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bu ayın sabır, hoşgörü ve dayanışma duygularımızı yoğun yaşadığımız bir ay olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliğimizin bu mübarek ayda daha da pekiştiğini ifade eden Gök, sevdiklerimizle bir araya gelerek paylaştığımız bu güzel anların kalplerimizdeki sevgi ve saygı bağlarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Gök, mesajında bankanın güçlü ve saygın duruşunu halkımızın desteğiyle sağladıklarını ifade etti. Universal Bank ailesi olarak en iyi hizmeti sunma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Gök, müşterilerin bankaya olan güveninin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Her geçen gün gelişen ve güçlenen bankanın, en büyük gücünü müşterilerinden aldığını vurgulayan Gök, mesajını şu şekilde tamamladı:

"Bu mübarek günlerde, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu anlar geçirmenizi dilerim. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve keyifli bir bayram geçirmenizi temenni ederim."