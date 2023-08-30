Universal Bank Ltd. Genel Müdürü Yücel Gök 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Gök mesajında şu sözlere yer verdi;

‘’Üzerinden 101 yıl geçmesine rağmen halen herkesin ilk günkü gibi coşku içerisinde kutladığı 30 Ağustos gelecek nesillerin de gururla kutlayacağı en önemli mücadele destanıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde dünyanın en büyük destanı yazılmıştır. 30 Ağustos 1922’de yurdumuzu işgal edenler bu topraklardan ilelebet sürülmüş ve Türk milleti vermiş olduğu varoluş bu mücadelesini tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.