UNDP’den yapılan açıklamada, bu proje ile Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke, Gönyeli, Dikmen, Değirmenlik ve tüm Kuzey Kıbrıs'ta ihtiyaca uygun bir Enerji Yönetim Sistemi benimseme ve uygulama konusunda destekleneceği belirtildi.

Söz konusu inisiyatifin Yerel Altyapı Hizmetleri Birimi (LIF) kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğinin kaydedildiği açıklamada, inisiyatifin ana amacının ise insanlara enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli araç ve bilgileri sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yedi yerel yönetime sağlanan doğrudan desteğe ek olarak projenin enerji yönetim sistemleri konusunda tüm yerel yönetimler ile mühendisler, teknik odalar, eğitim kurumları ve iş çevreleri de dahil olmak üzere Kuzey Kıbrıs'ta ilgi duyan tüm paydaşlara açık olacak bir dizi bilgilendirme oturumunun da düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sözleşmenin 245 bin Euro tutarında olduğu ve 1 Ekim 2024 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacağı kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden, Bölüm Müdürü Michel Vedrenne Gutierrez, “Tükettiğimiz enerjiyi verimli kullanmak yeşil dönüşüm için atılacak ilk adımdır. Enerjinin verimli ve rasyonel kullanımı hizmet kalitesini artırırken, mali tasarruf sağlayacak ve insan faaliyetlerinin çevresel etkisini azaltacaktır. Enerji sektörü, Kıbrıs'taki toplumlar arasında işbirliğini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek için en uygun sektörlerden biridir.” dedi.

UNDP Kıbrıs Ofis Müdürü Jakhongir Khaydarov da, “Enerji verimliliği sadece maliyetleri azaltmak değildir, aynı zamanda herkes için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak anlamına da gelir. Bölge insanlarını ihtiyaç duydukları araç ve bilgilerle donatarak, enerji kullanımlarını kontrol altına almaları ve daha yeşil, daha sürdürülebilir bir Kıbrıs'a katkıda bulunmaları için güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.