Rum yönetimi “uluslararası sularda zor ve tehlikeli görev yapan” RMMO (Rum Milli Muhafız Ordusu) personeline ödül ve moral ödeneği vermeye başlıyor.

Fileleftheros’un haberine göre Rum meclisinin, yasama yılı sonundan önceki son genel kurul toplantısını yapacağı 11 Temmuz’da oya sunulacak RMMO’nun tehlikeli görevleri için ödenek tüzüğü, Savunma Komitesi’nin geçen haftaki toplantısında onaylandı.

Rum polisi ve RMMO deniz kuvvetine ait iki tekne düzensiz göçmen akışını engellemek üzere 16 Nisan’dan beridir Lübnan açıklarında, Güney Kıbrıs’a 60 deniz mili mesafede uluslararası sularda ortak devriye görevi yapıyor. Tüzük, devriye görevine katılan ancak şu ana kadar herhangi bir ek ödenek almayan RMMO personeli için “savaş gemilerinde görevlendirilen RMMO mensuplarına ‘seyir ödeneği’ verilmesini” de içeriyor.

Lübnan açıklarında devriye yapan ve geçen bahardan beridir kıyı operasyonlarında kullanılan RMMO’ya ait teknede bir kaptan, bir ikinci kaptan ve çarkçı (mühendis) dışında SAT komandoları görev yapıyor.

Tüzük uyarınca uluslararası sularda tehlikeli görev yapan RMMO mensuplarına, RMMO kapsamında verilen diğer ödeneklere ek olarak “savaş gemisi mürettebatı ödeneği / seyir ödeneği” olarak yılda toplam 160 bin Euro ödenek verilecek. Bu ödenek personelin icra ettiği göreve göre paylaştırılacak.