Uluslararası kuruluşlar, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yeterli gıda ile temiz suya ulaşamadığını ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Türk Kızılayın da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki insani duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda ve bu tanık olduğumuz en kötü olaylardan biri. Çatışmalar devam ederse durum daha kötüye gidecek. Sivil nüfus çaresiz ve büyük çoğunluğu insani yardım ile korunmaya ihtiyaç duyuyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de 1,8 milyondan fazla kişinin (nüfusun yaklaşık yüzde 80'i) yerinden edildiği belirtilen açıklamada, bunların çoğunun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kamplarının çok kalabalık ve buralardaki hijyen şartlarının son derece düşük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun tamamı yeterli gıda ile temiz suya ulaşamıyor ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Sağlık tesisleri, su ve sanitasyon dahil Gazze'deki sivil altyapıya verilen hasarın boyutu göz önüne alındığında salgın riski çok yüksek." denildi.

Çatışmaların "sona ermesi" çağrısına yer verilen açıklamada, insani yardımın ölçeği ve kapsamının büyük oranda genişletilmesi ile sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı.

- "Gazze'ye tıbbi malzeme ve ekipmanların dağıtımının hızlandırılması gerekiyor"

Açıklamada, "Kerem Şalom geçiş noktasının açılması dahil Gazze'ye ek erişim noktaları aracılığıyla yardım ölçeğinin artırılması, onay ve denetim süreçlerinin kolaylaştırılması gerekiyor. Refah Kapısı böyle bir kapasiteyi barındıracak şekilde inşa edilmediğinden buna ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde güvenli, engelsiz ve koşulsuz temiz su, gıda ve barınmanın sağlanmasına öncelik verilmeye devam edilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, başta çocuklar olmak üzere kritik durumdaki yaralıların sağlık taramasının yapılması ve Gazze dışındaki tıbbi tesislere nakledilmesinin hızlandırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'ye tıbbi malzeme ve ekipmanların dağıtımının hızlandırılması gerektiği belirtilerek, yakıt tedarikinin de sağlanmasının büyük öneme sahip olduğuna işaret edildi.