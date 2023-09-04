Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin Halep kentindeki "hasarlı" binaların yıkım işleminin yasa dışı yapıldığını ve bölge sakinlerinin mağdur edildiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda, Türkiye ve Suriye'de büyük çaplı yıkıma yol açan depremler sonrası Halep'te inceleme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Evlerini onarmak isteyenlerin bürokratik engellerle karşılaşması ve "risk analiz süreci" takip edilmeden alınması nedeniyle yıkım kararlarının "haksız" olabileceği belirtilen raporda bina sakinlerinin duruma itiraz edemedikleri vurgulandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) deprem sonrası bölgede kurduğu geçici sığınakların kapatıldığı not edilen raporda, Halep sakinlerine evlerinin yıkılmasının ardından sığınak ya da tazminat sağlanmadığı ve yetkililerin çoğu zaman bina sakinlerine eşyalarını almaları için vakit tanımadığı bildirildi.

Halepli yetkililerin "insan haklarını gözetmeye" çağrıldığı raporda, bina tetkiklerinin detaylı yapılması, yıkım emri verilen binaların sakinlerine kararın yazılı iletilmesi, yıkım ve yeniden iskan konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması ve evlerini tahliye edenlere tazminat ve barınma imkanı tanınması gerektiği vurgulandı.

Raporda ayrıca Halep sakinlerinden evlerini onarmak için gereken inşaat malzemelerinin bölgeye girişinde yüksek ücret ve vergi talep edildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeybatısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Halep ve İdlib kentlerinde 1800'ün üzerinde binanın yıkıldığı, yaklaşık 4 bin yapının ağır hasarlı olduğu ve 29 bin civarındaki binada tadilata ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştı.

2012 ile 2016 yılları arasında da Suriyeli ve Rus güçlerin bombardımanında zarar gören Halep'te yerleşik halk, kuzeye göç etmek zorunda kalmıştı.