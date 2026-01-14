Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi (UTKDK) Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türkü’nün yok edilmek istendiği, iradesinin yok sayıldığı bir dönemde teslimiyeti reddettiğini; halkının özgürce yaşama hakkını her şart altında hem emperyalist İngiliz İdaresi’ne hem de adayı Yunan yapmak isteyen Rum terörizmine karşı savunduğunu vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün 42’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan ve Küçük'ü derin bir saygı, minnet ve kararlılıkla anan Yusuf mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkü’nün yok edilmek istendiği, iradesinin yok sayıldığı bir dönemde teslimiyeti reddetmiş; halkının özgürce yaşama hakkını her şart altında hem emperyalist İngiliz İdaresi’ne hem de adayı Yunan yapmak isteyen Rum terörizmine karşı savunmuştur.

O, suskunluğun dayatıldığı zamanlarda konuşan, baskının hüküm sürdüğü dönemlerde direnen, bedel ödemekten asla kaçınmayan bir milli önderdir. Onun mücadelesi, Kıbrıs Türk halkının boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Dr. Fazıl Küçük’ün çizdiği mücadele hattı, bugün Kıbrıs Türk halkının egemenlik iradesinin, devletleşme bilincinin ve milli duruşunun temelini oluşturmaktadır. Bu irade; dayatmalara, haksızlığa ve yok sayma politikalarına karşı vazgeçilmez bir kırmızı çizgidir. Kıbrıs Türkü, bu mücadele sayesinde kimliğini korumuş, varlığını sürdürmüş ve geleceğini kendi elleriyle inşa etme kararlılığını ortaya koymuştur.

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi olarak, Dr. Fazıl Küçük’ün mirasını yalnızca anmakla yetinmiyor; bu mirası her platformda savunmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklı davasını, egemen eşitlik ve kendi kaderini tayin hakkı temelinde savunmaya, milli birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu vesileyle, varoluş mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle anıyor; onun emanet ettiği milli iradeye ve mücadele ruhuna sahip çıkacağımızı bir kez daha güçlü şekilde vurguluyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”