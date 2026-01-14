KKTC Din İşleri Başkanlığı, Kıbrıs Türkünün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Onun verdiği mücadele, bugün sahip olduğumuz değerlerin temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Mesajda, Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde öncü bir rol üstlendiğini, Kıbrıs Türkünün en zor zamanlarında cesareti, inancı ve fedakârlığıyla yol gösterdiğini, Kıbrıs Türkü'nün onurunu, kimliğini ve geleceğini savunmaktan asla vaz geçmediği kaydedildi.

Mesajda, "Onun verdiği mücadele, bugün sahip olduğumuz değerlerin temel taşlarından biridir. Aziz hatırasını yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak emanetine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle merhum Dr. Fazıl Küçük’e Yüce Allah’tan rahmet diliyor, ruhunun şad, mekânının cennet olmasını niyaz ediyorum" ifadelerine yer verildi.