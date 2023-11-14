Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, KKTC’nin güçlenmesi için dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yusuf, KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC’nin ilelebet yaşatılması, kalkınması ve tanınması için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

Yusuf, “40’ıncı kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla kutladığımız Cumhuriyetimizin gücüne güç katmak için birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır” dedi.

Hüseyin Macit Yusuf, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu, Anavatan Türkiye tarafından desteklenen iki eşit egemen devlete dayalı yeni siyasete ve Kıbrıs Türkü'nün uluslararası eşit statü talebine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Yusuf, “BM’nin temel ilkelerinden olan ‘halkların kendi geleceğini’ belirleme hakkından Kıbrıs Türk halkının faydalanması engellenmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Rum tarafının Kıbrıs'ın doğal kaynaklarının tek sahibi ve tek egemen gücü olduğu iddiasıyla, tek taraflı kararlarla yürüttüğü enerji siyasetinin de kabul edilemez olduğunu kaydeden Yusuf, “Anavatan Türkiye'nin bölgemizdeki varlığı tamamen Kıbrıs Türklerinin talebiyle ve haklarını korumak için olup, uluslararası hukuk ve anlaşmalara uygundur” dedi.