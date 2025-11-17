Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve kararlılıkla kutladıklarını belirtti.

Mesajında, “15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktasıdır” diyen Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, 15 Kasım 1983’ün; “Kıbrıs Türk halkının yıllarca yokluğa, silahlı saldırıya, baskıya, haksızlığa karşı verdiği özgürlük, egemenlik ve eşitlik mücadelesinin tarihi Devlet olgusu ile taçlandırıldığı gün” olduğuna vurgu yaptı.

İlan edilen bağımsızlık, kurulan egemen Devlet, Anavatan Türkiye’nin tam desteğin, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasındaki en büyük başarısı ve garantisi olduğuna işaret eden Ünsaldı, şöyle devam etti:

“Tarihi bilmek çok önemlidir… Tarih bilincine sahip olan, mutlaka geniş bir vizyona da sahip olur çünkü… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde, bu cumhuriyetin nasıl yaratılabildiğini düşünüp gerçekçi sonuçlara varabilmek için tarih bilincinden kaynaklanan bir vizyonun gereğine ihtiyaç vardır… Kıbrıs Türklüğünün yok olmaktan kurtuluşu Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan liderlerin halklarının sorunlarını Türkiye Cumhuriyetine anlatabilmeyi başarmasıyla başlar…

‘Azınlık’ statüsüne layık görülen ve ‘Müslüman Cemaat’ diye betimlenen bir halkın yok olmaya mahkûm edildiği bu coğrafyada bir devlet yaratabilmesi, başlı başına bir mucizedir…

Bütün dünya bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı İngiliz sömürge yönetiminin isimlendirdiği ‘Müslüman azınlık’ değildir. Kıbrıs Türk Halkı bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa Kıbrıs Türk halkının da o kadar vardır. Ve Kıbrıs Türk halkı, egemenlik haklarının ihlal edilmesine, görmezden gelinmesine, yok sayılmasına izin vermeyecektir.”

Ünsaldı, Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın, adadaki gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olduğunu ve sorunun temelinde, adadaki iki tarafın statüsü arasında uluslararası camia tarafından yaratılan eşitsizliğin yattığını kaydetti.

“Unutulmamalıdır ki, Türkiye’yi ve Kıbrıslı Türkleri yok sayan, görmezden gelen, dışlayan hiçbir formül bu bölgede uygulanabilir değildir” diyen Ünsaldı, şöyle devam etti:

“Bu nedenle bizlere yıllardır uygulanan haksız izolasyonların artık sona ermesi gerektiğini, Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olan Ercan havaalanının uluslararası uçuşlara açılması gerektiğini önemle ifade ediyoruz.

42 yıl sonra bugün Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için büyük emek ve fedakarlıkla mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 42. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”