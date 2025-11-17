2026'da Hacca gitmek isteyenler bugünden itibaren TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'ne şahsen kayıt yaptırması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı, Haspolat Hala Sultan Cami Yerleşkesi'nde bulunan müşavirliğe yapılacak ön kayıtların 12 Aralık'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, kontenjanların sınırlı olması ve herhangi bir sorun yaşanmaması adına kayıt işlemlerinin son güne bırakılmaması tavsiye edildi.