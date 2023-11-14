Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin’de de törenler düzenlenecek.

Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Başkonsolosluk tarafından yarın saat 9.30’da Mersin Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Anıtı’nda Çelenk Sunma Töreni yapılacak.

Törende, KKTC Mersin Başkonsolosluğu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mersin Temsilciliği, Lefke Avrupa Üniversitesi Adana Temsilciliği, Yakın Doğu Üniversitesi Adana Temsilciliği, Girne Amerikan Üniversitesi Mersin Temsilciliği ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’na bağlı bando takımının da hazır bulunacağı törende, öğrenciler tarafından şiirler okunacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erecek.

Törenin ardından KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 11.30 - 12.30 saatleri arasında, Başkonsolosluk’ta tebrikleri kabul edecek.