Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), uluslararası iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) üyeliğine kabul edildi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Birliğin 8. Genel Kurul Toplantısı, üye ülkelerden çok sayıda üniversite temsilcisinin katılımıyla Taşkent’te yapıldı ve UKÜ’nün üyeliği oy birliği ile onaylandı.

UKÜ, üyelik ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’daki üniversitelerle iş birliğini artırmayı, öğrenci, personel değişim programlarına daha aktif katılmayı ve Orhun Öğrenci Değişim Programı’nın sunduğu fırsatları öğrencilerine ulaştırmayı hedefliyor.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, UKÜ’nün uluslararası iş birliklerini çeşitlendirme, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırma ve farklı ülkelerdeki paydaş üniversitelerle ortak projeler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, bu üyeliğin Türk dünyasıyla daha güçlü akademik bağlar kurma yönündeki vizyonlarına katkı sağlayacağını ifade etti.