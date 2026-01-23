(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma tutuklanan A.K, Ferdi Yıldırım, Ertan Yılmaz dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez’in dün Gazimağusa’da gümrüksüz mal tasarrufu suçundan teminata bağlandığı belirtildi. Burak Göcek ise mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, 3 zanlının 6 Ocak 2026’de Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutukladığını anımsattı.

Polis, Abdullah Kürtül'ün 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının Ferdi Yıldırım ve aranan şahısların temin ettiği silah ile işletmeye 6 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Polis, zanlı K’ün aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde kask, 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis, olayda kullanılan motosikletin ise Lefkoşa’da terk edilmiş bir hale olay günü tespit edildiğini söyledi.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Ferdi Yıldırım’ın da 10 Ocak tarihinde Girne’de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada siyah sprey boya bulunduğunu ifade etti. Polis, Kürtül’ün olay esnasında taktığı kaskın siyaha boyanmış olduğunu, zanlının evinden alınan boyanın kimya mühendisi tarafından incelendiğini ve kaskın boyamasında kullanılan boya ile aynı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Mahkemede olaya giden süreci de aktaran Turgal, K’ün 29 Aralık 2025’te ülkeye Ercan Havalimanından giriş yaptığını, taksi ile Gönyeli’deki bir otele giderek yerleştiğini açıkladı. Polis, zanlı Ertan Yılmaz’ın aranan bir şahıs ile birlikte İnönü köyünde bir konumdan teslim aldığı motosikleti Alayköy çevre yoluna bıraktığını söyledi. Polis, Yıldırım ile aranan iki şahsın da çevre yoluna iki kez gittiklerini, ilkinde silahların olduğu poşeti bıraktıklarını söyledi.

Polis, ikinci gidişlerinde ise Yıldırım’ın aracından inen şahsın K’e kaskı elden teslim ettiğini açıkladı. Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez, Polis, K’ün 5 Ocak tarihine kadar Uluhan Oto Galeri, Samir Motors Oto Galeri ve Carpark Oto Galerini çevresinde keşif yapıp, fotoğraf çektiğini belirtti. Polis, zanlı Kürtül’ün ülkeye turist vizesiyle geldiğini, yasal statüsü bulunmadığını söyledi.

Polis memuru Turgal, Yıldırım’ın Girne Belediyesi’nde çalıştığını, TC-KKTC vatandaşı olduğunu, ancak Türkiye’de sıkı aile bağları olduğunu belirtti. Polis, zanlı Yıldırım’ın 2023 yılında Girne’de meydana gelen ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçlarından teminata bağlı olduğunu belirtti. Polis, zanlı Yılmaz’ın da TC-KKTC vatandaşı olduğunu, Gazimağusa’da ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, meskun mahalde ateş açma suçlarından aranan bir şahsı evinde sakladığı için aleyhine feri fail suçundan dava getirildiğini söyledi. Zanlıların methalder olduğu suçların uzun süreli hapis öngören, ciddi ve ağır suçlar olduğunu, yargılanmaları halinde hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. Polis, ayrıca soruşturmanın devam ettiğini, beklenen uzmanlık raporları, aranan şahılar olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini belirterek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Savcı Berhat Mavioğlu tanığı olan polise sorular yöneltti. Polis, K’ün 4 ifade verdiğini ve bu ifadelerin itiraf içerikli olduğunu belirtti. Polis bir başka soru üzerine Yıldırım’ın ifadesinde çevre yoluna gittiğini ancak yanındaki şahsın poşette bir şey teslim ettiğini gördüğünü ancak ne silahlardan ne de kastan haberi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların çevre yoluna gittiklerine dair ifadelerin yanı sıra kamera görüntülerinin de oraya gittiklerini gösterdiğini açıkladı. Polis, zanlı Yıldırım ile aranan şahısların 00.28 sıralarınsa silahları teslim ettiklerini, oradan ayrıldıklarını, 00.35 sıralarında yeniden çevre yoluna giderek kaskı teslim ettiklerini açıkladı.

Mavioğlu, polise sorular yönelttikten sonra tutuklu yargı talebinde bulundu.

Zanlı K’ün avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etmezken, Yılmaz ve Yıldırım’ın avukatları talebe itiraz etti.

Yapılan itiraz üzerine duruşmada yapıldı. Yıldırım’ın avukatı mahkemeye kefil tanıkların yanı sıra müvekkilini de tanık olarak dinletti.

Tanık kürsüsüne çıkan Yıldırım, nişanlı olduğunu, bu haziran evleneceğini, kaçma gibi bir amacının olmadığını, mahkemenin öngöreceği teminat şartlarını yerine getirebileceğini ifade etti.

Yıldırım’ın avukatı ise müvekkilinin suçla bağı olmadığını belirterek, tutuksuz yargı talep etti.

Zanlı Yılmaz’ın avukatı da mahkemeye kefil tanık dinleterek, tutuksuz yargı talebinden bulundu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Şevket Gazi zanlıların 70 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.