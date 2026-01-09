(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Uluhan Oto Galeri’ye yönelik silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki zanlı A.K ile azmettirici iddiasıyla tutuklanan Burak Akdağ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emrah Turgal, zanlıların “Tahammülden adam öldürmeye teşebbüs, Ağır yaralama, yaralama, Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, Meskûn mahalde ateş açma ve Kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, A.K'nin 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının 5 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi yaraladığını belirtti. Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, ayrıca telefonunda Akdağ'ın video görüntülerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, A.K'nin ifadesinde Akdağ'ın kendisini azmettirdiğini söylediğini aktardı. Polis, Akdağ'ın 7 Ocak tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, Akdağ’ın Gazimağusa’daki evinde ve aktif olarak kullanmadığı ofisinde arama yapıldığını, A.K'nin cep telefonunda bulunan internetten bulduğu iddia ettiği video görüntülerinin olduğunu söylediği bilgisayarın emare alındığını kaydetti. Polis, zanlılardan kan ve parmak izi örnekleri alındığını söyledi. Polis, A.K’nin cep telefonunun DATA inceleme şubesine gönderildiğini, gelecek rapora göre soruşturmanın boyutunun değişebileceğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve telefon dökümleri olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Savcı Behrat Mavioğlu, gerek olay öncesi gerek olay sonrası birçok kamera kaydının toplanıp incelenmesi gerektiğini, dijital verilerin incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, her iki zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları süreye itiraz etmezken, polise sorular sordu ve bazı iddialarda bulundu. Zanlı A.K’nin avukatı, müvekkilinin ailesi tehdit edildiği için bu işi yaptığını, şahısları bacaklarından vurduğunu, bu nedenle öldürme kastı olmadığını söyledi. Polis, zanlı A.K’nin hem ailesinin tehdit edildiğini hem de para alacağı için saldırıyı düzenlediğini söylediğini aktardı. Savunma, müvekkilinin para değil tehdit nedeniyle suç işlediğini iddia etti. Savunma, müvekkilinin ailesini tehdit edenlerin Türkiye’deki şahıslar olduğunu söylerken, polis zanlının ifadesine yer bildirmediğini kaydetti. Polis, zanlının kendisini tehdit eden şahsın Akdağ olduğunu söylediğini aktardı.

Zanlı Akdağ’ın avukatı ise polise müvekkili ile A.K'nin arasında görüşme olduğuna dair somut bir delil olup olmadığını sordu, polis soruşturmanın devam ettiğini ancak şu an somut bir delil olmadığını söyledi.

Savunma, müvekkilinin ne A.K’yi ne de ailesini tanımadığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.