(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan İbrahim Kaşıkçı ile Ekrem Balçık yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından ülkeye yasa dışı giriş yapan zanlıların görevli askerler tarafından yakalanarak, polise teslim edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada 300 gram centetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Polis, sorgulanan zanlıların ifadelerinde bir kişinin yönlendirmesiyle güneye gittiklerini ve orada bir şahıstan uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlıların yönlendiren şahısla ilgili tutuklama emri çıkarıldığını, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.