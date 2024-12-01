KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 kilometre kategorilerinde derece giren koşuculara ödülleri verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde düzenlenen ödül töreninde 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 Yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisi ile genel klasmanda olmak üzere 72 koşuya, kupa ve nakit ödüller verildi. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ayrıca 10 kilometrede yarışan Dimitri Ziuzin’e centilmenlik ödülü verildi.

10 ve 21 kilometre koşularında dereceye girenlere ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Onkoloji Servisi Bölüm Doktoru Dr. Ayşe Sayılı Erenel tarafından takdim edildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre sonuçlar şu şekilde:

“10 km erkekler - Genel Klasman sonuçları: 1) Enis Alçıcı – 00:34:42, 2) Rukhfat Gulmuradova - 00:35:27, 3) Ömer Faruk Kıcım – 00:35:34

10 km kadınlar - Genel klasman sonuçları: 1) Alena Efremova - 00:40:54, 2) Suna Evran Elmas – 00:41:48, 3) Anastasiia Lavrenteva – 00:43:29

10 km kadınlar - 18-29 yaş: 1) Esra Kaya – 00:46:00, 2) Ela Tütengil – 00:56:40, 3) Alice Gothberg – 00:57:55

10 km kadınlar - 30-39 yaş: 1) Özgül Aydın – 00:44:19, 2) Melda Ünal – 00:45:39, 3) Akile Zorba – 00:49:21

10 km kadınlar - 40-49 yaş: 1) Feyza Erkal – 00:45:31, 2) Esra Topuz – 00:50:25, 3) Resmiye Alpar Atun – 00:51:20

10 km kadınlar 50-54 yaş: 1) Nazan Sayıl – 00:56:18, 2) Munise Keşanlı – 01:05:02

10 km kadınlar 55-59 yaş: 1) Jane Margaretbarker – 00:44:29, 2) Fiona Margaret Weavers – 01:03:58

10 km - kadınlar 60+: 1) Brıgıtte Marston – 01:02:45, 2) Fatma Nevgül Ramiz – 01:27:26, 3) Figen Ulusan – 01:31:28

10 km erkekler - 18-29 yaş: 1) Ahmet Emir Saygılı - 00:36:37, 2) Ayer Alçıcı – 00:38:11, 3) Abdul Aziz İnyanda Aziz – 00:38:55

10 km erkekler - 30-39 yaş: 1) Cihan Menekşeli – 00:36:22, 2) Oleg Li – 00:36:46, 3) Erim Debreli – 00:38:46

10 km erkekler - 40-49 yaş: 1) Ersoy Çetinkaya – 00:38:58, 2) Ali Korkmaz – 00:39:23, 3) Selim Gürdü – 00:41:15

10 km erkekler - 50 - 54 yaş: 1) Şevki Ahcıhoca – 00:42:30, 2) Hasan Şansal Gençay – 00:44:34, 3) Şükrü Günsoy – 00:49:07

10 km erkekler – 55-59 yaş: 1) İbrahim Osman – 00:47:26, 2) Mehmet Manavoğlu – 00:47:49, 3) Akay Aşina – 00:50:00

10 km erkekler- 60 +: 1) Ian Barker – 00:45:57, 2) Yusuf Şipaloğlu – 00:51:10, 3) Colin Stewart – 00:59:36

21 km kadınlar - Genel klasman sonuçları: 1) Ezgi Kaya – 01:21:27, 2) Mine Devrim – 01:29:57, 3) Marııa Shmeleva – 01:31:32

21 km kadınlar – 18 – 29 yaş: 1) Aylar Ghazvını – 01:34:48

21 km kadınlar 30-39 yaş: 1) Iulııa Zozulıa – 01:50:34

21 km kadınlar 50-54 : 1) Ayşe Deveci – 01:56:35

21 Km kadınlar 60+: 1) Kadriye Depreli – 02:02:02

21 km erkekler - Genel klasman sonuçları: 1) Yusuf Gökalp – 01:18:02, 2) Ersan Çoker – 01:18:04, 3) Necat Çapun – 01:18:09

21 km erkekler - 18-29 yaş: 1) Alpha Oumar Balde – 01:19:28, 2) Tuğcan Özkızan – 01:27:41, 3) Emre Eminağa – 01:44:32

21 km erkekler - 30-39 yaş: 1) Vıacheslav Goncharov – 01:26:37, 2) Ufuk Avunç – 01:28:31, 3) Alekseı Shchukın – 01:29:27

21 km erkekler - 40-49 yaş: 1) Cemal İneci – 01:18:26, 2) Özgü Özyiğit – 01:27:31, 3) Hunter James Ruzicka – 01:28:01

21 km erkekler - 50-54 yaş: 1) Hüseyin Temizsoy – 01:27:49, 2) Tamer Isırgan – 01:33:17, 3) Erkan Emirzade – 01:40:39

21 km erkekler - 55-59 yaş: 1) Arif Zing – 01:32:24, 2) Derviş Atakan – 01:43:27, 3) Carl Parker – 01:49:07

21 km erkekler - 60+: 1) Aysın Öztrak – 01:37:49, 2) Dursun Şenol – 01:56:10, 3) Bekir Moda – 02:00:30"