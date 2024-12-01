Maratonun geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ne bağışlanacak

Geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ne bağışlanacak

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 km koşusu da saat 07.30’da başladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından startı verilen 10 km kategorisinde 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-59 yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisinden 217 koşucu yarışıyor.

Maratonun tüm geliri Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki “minik kahramanların” tedavi süreçlerinde kullanılacak.

LTB'den verilen bilgiye göre bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk koşusu 09.40’ta, ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı 4 km halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

Çocuk koşusu için 09.30’a kadar ve 4 km halk koşusu için de 10.00’a kadar LTB binası önünde kayıtlar devam ediyor.