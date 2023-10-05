Bu yıl 22 Ekim Pazar gün koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar 9 Ekim Pazartesi sabah 08.30 itibarı ile LTB binası önü ve www.lefkosamaratonu.com web sitesinden yapılmaya başlayacak.

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek, Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak, şampiyonların adlarını yaşatmak için düzenlenen maraton için kayıtlar Cumartesi günleri de 09.00-13.00 saatleri arasında yine LTB binası önünde devam edecek.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, 10 km ve 21 km için son kayıt tarihi 20 Ekim Cuma saat 16.00’ya kadar olurken, 4 KM için - 22 Ekim Pazar 07.30-09.30 saatleri arasında da kayıt devam edecek.

4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde 3 kategoride koşulacak maraton için yaş kategorileri 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş olarak belirtildi.

10 kilometre yarışına katılmak isteyen 16-18 yaş arası katılımcılar sporcu lisansı veya ailelerinden izin belgesi veya doktor raporu ile kayıt yapabilecekler.

-Koşu başlangıç saatleri

Koşu başlangıç saatleri 21 km için 07.00, 10 km. için 07.30 4 km. halk koşusu için de 10.30 olacak.

-10 km ve 21 Km için ilk 3 gün kayıtlarda indirim

9 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında 10 km ve 21 km için kayıtlar 250 TL hızlı kayıt indirimi ile yapılacak.

12 Ekim Perşembe gününden itibaren 21 km için kayıt ücreti 1.000 TL, 10 km için ise 750 TL şeklinde olacak. 10 ve 21 km koşusuna kayıt olan herkese Puma kit (Çanta, Tişört, Termos) verilecek.

4 km halk koşusu kayıt ücreti ise 100 TL olarak belirlendi.

Maratonda dereceye girenler para ödülleri kazanacak.