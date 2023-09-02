Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen polis kontrollerinde ülkede kaçak yaşam süren Esvatini uyruklu Immanuel Dejene Galaye ile Mozambik vatandaşı Nuno Gomes Da Silva tespit edilerek, tutuklandı. İki zanlı bugün mahkemeye çıkarılırken, Galaye’nin üzerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü bulunduğu belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları polis memuru Koray Sözer aktardı.

Polis memuru, 1 Eylül 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde şüpheli görülen Nuno Gomes Da Silva ile Immanuel Dejene Galaye’nin Adli Şubeye götürüldüğünü söyledi. Polis memuru, zanlıların üzerinde arama yapıldığını, Galaye’nin tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü tespit ettiklerini ifade etti.

Polis memuru, her iki zanlının muhaceret kayıtlarının kontrol edildiğini, Nuno Gomes Da Silva’nın

30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 275 gün, Immanuel Dejene Galaye’nin ise 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren 641 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüklerini belirlediklerini açıkladı.

Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.