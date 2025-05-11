(Kamalı Haber) – Haspolat’ta meydana gelen “Katle Teşebbüs, ağır Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Emin Taşlıtarla mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez olguları aktardı. Polis çavuşu, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat:18:40’ta Haspolat’ta bir üniversitenin düzenlediği bahar şenliklerinde görevli olan güvenlik görevlisi Mehmet Emin Taşlıtarla'nın kendisi ile alay ettiği gerekçesi ile aynı yerde güvenlik görevlisi olan, Mehmet Yıldız'a tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 santim ağız uzunluğu 6 santim olan sivri uçlu bıçağı sol göğüs altına bir kez ve arka sırt kısmına iki kez sokmak sureti ile ağır şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis çavuşu Dönmez, Mehmet Yıldız'ın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından cerrahi bölümünde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Savcı Hasan Boşnak, tanık olarak dinlettiği polise yönelttiği soruda olayın nasıl vuku bulduğunu sordu. Polis, zanlının kendisine istemediği bir şaka yapıldığı için söz konusu suçu işlediği beyanında bulunduğunu aktardı.

Savcı Hasan Boşnak, meselenin ciddi olduğunu belirterek zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.