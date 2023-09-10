Sahte kimlikle kumarhaneye girdi, tutuklandı…

Ercan’dan canlı mermilerle çıkış yapmak isterken yakalandı

Polisin dün yaptığı denetimlerde ikamet izini olmadan KKTC’de yaşayan 22 kişi tutukladı.

Sahte kimlikle kumarhaneye giren şahısla, Ercan’dan canlı mermilerle çıkış yapmaya çalışan şahıs da tutuklandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadan, ikamet izinsiz yaşayan 22 kişi tutuklandı. Bu kişiler aleyhine yasal işlem başlatıldı.

-Sahte kimlikle kumarhaneye girdi, tutuklandı…

Öte yandan, 25 yaşını doldurmadığı halde Girne’deki kumarhanelere girebilmek için sahte kimlik hazırlayan ve cep telefonuna çektiği bu sahte kimliğin fotoğrafını görevlilere ibraz ederek içeriye giren şahıs kumarhanede polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

-Ercan’dan canlı mermilerle çıkış yapmak isterken yakalandı

Ercan’dan dün öğleden sonra çıkış yapmak isteyen N.G.’nin (E-54) X-Ray cihazında kontrol edilen çantasında 28 adet canlı tabanca mermisi bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.