Gazimağusa ve İskele’de kamu görevinin kendisine sağladığı nüfusu kötüye kullanmakla suçlanan İ.Ş.(E-45), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 2025 yılı içerisinde meydana gelen olayda söz konusu zanlı, bir şahsın getirtmesine aracılık ettiği yabancı uyruklu kişilerin ön izin işlemlerine onay vermek adına görevini kötüye kullanarak, kendisine menfaat sağlamak amacıyla söz konusu şahıstan 7 bin euro ve 270 bin TL nakit para ile 19 bin 500 TL değerinde mal temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tutuklandı.

- Alkollü şahıs; şiddet kullanma tehdidi, darp ve rahatsızlık vermekten tutuklandı

Boğazköy’de, dün, bir restorana 2 bin TL alacağı olduğu gerekçesi alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) giden A.Y.(E-32), konu restoran işletmecisine, evine ve iş yerine zarar vereceği yönünde şiddet tehdidinde bulundu. Ardından yerden aldığı 2 adet taşı vurabilecek mesafeden söz konuş şahsa atmak suretiyle darp etti, bağırıp çağırmak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Lefkoşa ve Beyarmudu’nda hırsızlık

Beyarmudu'nda dün, bir markete müşteri olarak giden K.G.(E-56), market içerisinden 2 paket hellim, 1 adet diş macunu ve 1 paket nescafeyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da ise bir market içerisinden toplam 6 bin 855 TL değerindeki muhtelif gıda ve içecek ürünlerinin çalınması meselesinde zanlı olarak aranan M.B.(E-26), dün tespit edilerek tutuklandı.

- İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

- Korkuteli’nde tefecilik yapan kişi tutuklandı

Korkuteli’nde M.A’nın (E-39) 2025 yılı Mayıs ayı içerisinde kendisinden borç para alan bir şahsa, aldığı borç paraya karşılık yasal izni olmadığı halde yüzde 40 oranında faiz uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.