Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), perşembe günü İskele’nin bazı bölgelerinde üç saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, özel bir proje kapsamında akım temin çalışması nedeniyle yapılacak kesintinin 09.00-12.00 saatleri arasında olacağı; İş Bankası, Levent Sitesi ve Petek Pastanesi bölgelerinin etkileneceği bildirildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Ergenekon köyünde 11 Eylül Perşembe günü 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Ergenekon Köy Gelişim bölgesinde akım temini projesi kapsamında enerji kesintisi yapılacak.

Çalışmalar kapsamında Meriç Trafo Merkezi Serdarlı-Çukurova fideri üzerindeki Ergenekon 2 trafosu değiştirilecek. Kesintiden Ergenekon köyü etkilenecek.