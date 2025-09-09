“Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Ben burada olduğum sürece de olmayacak”

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, “KHK siyasi bir kurum değildir. Talimat veya telkin alarak görev yapmaz. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştır. Ben burada olduğum sürece de olmayacaktır.” dedi.

Köseoğlu, KHK’nin bağımsız, tarafsız, adil ve hesap verebilir olduğunu belirterek, KHK ile yolu kesişen her vatandaşın Komisyon’un bu şekilde çalıştığını bildiğini ifade etti.

KHK mülakatlarında torpil yapılmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını, sendika temsilcilerinin de mülakatlarda yer aldığını vurgulayan Köseoğlu, “Dört yıllık görev süremde 3 bin 214 kişiden yalnızca 3 aday mülakatta başarısız bulundu.” dedi. Köseoğlu, bu rakamın iddiaları çürüten en somut kanıt olduğunu kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, son günlerde kamuoyunda yaşanan bazı tartışmalara ilişkin, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Kurumun tartışmalara konu yapılmasına son verilmesi çağrısında bulunan Köseoğlu, “Ülkemizin en güvenilir kuruluşlarından biri olan KHK’ye zarar vermeyelim, sahip çıkalım.” vurgusu yaptı.

-“Mevzuat ve çalışma usulleri bilinmeden yorum yapılıyor”

KHK Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, yaptığı açıklamada, KHK’nin tartışılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bu kurum bunu hak etmiyor. Tartışmalarda şunu görüyoruz ki mevzuat ve çalışma usulleri bilinmeden yorumlar yapılıyor.” dedi.

Komisyon’un bir başkan ve dört üyeden oluştuğunu belirten Köseoğlu, “Beş üyeden üçü Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, ikisi ise önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından atanmıştır. Tüm kararlarımızı oybirliği ile alıyoruz, uyum içerisinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Köseoğlu, bugüne kadar kendilerine gelen dönüşlerin de hep olumlu olduğunu, güvenilirliğin yapılan anketlere de yansıdığını söyledi.

Siyasetten bağımsız bir kurum olan KHK’nin siyasi telkin veya talimatla çalışmadığını, görevde olduğu sürece de bu şekilde devam edeceğini vurgulayan Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da bu konuda kendilerine her zaman destek verdiğini kaydetti.

-“Amacımız şeffaf ve hesap verebilir bir kurum”

Göreve başladığında temel hedefinin KHK’yi kurumsal bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirten Köseoğlu, “Toplum nezdindeki güveni artırmak için şeffaflık ve hesap verebilirliği esas aldık. Soru işareti bırakmamak için eksikleri giderdik. Faaliyetlerimizi aylık olarak web sitemizde yayımlamaya başladık. Mevzuatlar, genelgeler ve tüm kararlar artık halka açık. Sınav merkezimizi, sistemimizi, güvenlik önlemlerimizi basınla paylaştık.” dedi.

-“Geçici istihdamlar bizim sorumluluğumuzda değil”

KHK’nin yalnızca kadrolu personelin devlete atanması, terfisi, nakli, istifası ve disiplin işlemlerinden sorumlu olduğunu hatırlatan Köseoğlu, kamuoyunda tartışmalara neden olan geçici istihdamlar, sözleşmeli alımlar ya da polis alımlarının Komisyon’un sorumluluğunda olmadığını vurguladı.

Devlete bağlı ancak sorumluluk alanı dışındaki bazı kurumların kendilerinden yazılı sınav talep edebildiğini kaydeden Köseoğlu, bu kurumların mülakatlarını ise kendi yürüttüğünü, Komisyon’un bu mülakatlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ifade etti.

-“Gelişmiş güvenlik sistemleri uygulanıyor”

Son yıllarda yapılan çalışmalarla Komisyon’un güvenilirliğini artırdıklarını, bunun da kendileriyle yakın çalışan kamu personeli sendikaları ve yolu Komisyon’la kesişen vatandaşlar tarafından bilindiğini söyleyen Köseoğlu, “Bağımsız, tarafsız, adil ve hesap verebiliriz.” dedi.

Köseoğlu, sınavlarda alınan güvenlik önlemlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sınav merkezine giriş parmak iziyle yapılır. Sorular yurtdışındaki farklı üniversitelerden şifreli kodlarla gelir. Cevap kağıtları sesli ve görüntülü kayıt altında otomatik sistemle okunur. Sınav merkezleri 7/24 kameralarla izlenir, kayıtlar 90 gün saklanır. Telefon görüşmeleri kayıt altındadır. Sonuçlar başarı puanına göre otomatik sıralanır, geçici ve kesin listeler sitede yayınlanır. Ardından mülakatlara sadece münhal sayısı kadar, başarı puanı sıralamasına göre kişi çağırılır.”

- “Mülakatlarda şaibeye yer yok”

Mülakatların da yazılı sınavlar kadar şeffaf yürütüldüğünü belirten Köseoğlu, “Eskiden yalnızca ses kaydı yapılırdı, biz görüntülü kayıt sistemini de ekledik. Mülakatlarda kişilerin hal, tavır ve davranışları da önemlidir.” dedi.

Mülakatta esas olarak adayın o görevi yapıp yapamayacağına bakıldığını kaydeden Köseoğlu, görev süresince sadece iki öğretmen ve bir sağlık çalışanı adayının Komisyon tarafından uygun bulunmadığını hatırlattı.

Köseoğlu, “1523 öğretmen, 1260 kamu görevlisi, 428 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 211 kişi atandı. Sadece üç kişi mülakatta başarısız bulundu. Kararlarımız oybirliğiyle alındı ve sendika temsilcilerinin görüşü de dikkate alındı. Herhangi bir şaibe durumunda ilk önce sendikalar zaten tepki gösterir.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların bu tablodan mülakatlarda torpil olmadığını anlayabileceğini belirten Köseoğlu, kafasında soru işareti olan herkesin her zaman Komisyon’a giderek çalışmaları ve süreci gözlemleyebileceğini söyledi.

- “Başarılı olan herkes hakkıyla göreve başlıyor”

Başarılı olan herkesin hakkıyla kamuya atandığını vurgulayan Köseoğlu, “Başarısız olan bazı adaylar suçu kendinde aramak yerine Komisyon’a yüklemeye çalışıyor. Ancak bizim sınavlarımızdan geçen herkes biliyor ki KHK tarafsız ve adildir. Başta eleştiren birçok kişi bile çocukları sınavı kazandıktan sonra fikir değiştirdi. Bizim için en büyük gurur budur.” dedi.

Geleceğe dönük projelere de değinen Köseoğlu, Komisyon’un daha kullanıcı dostu yeni bir web sitesi hazırladığını, yeni yılda online başvuruların zorunlu hale geleceğini açıkladı. Kamu sınavlarına giderek artan bir talep olduğunu vurgulayan Köseoğlu, hafta sonu yapılacak her iki sınava da üç binden fazla başvuru olduğunu, bu sınavları en iyi şekilde sonuçlandırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Köseoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu gibi tartışmaların seçim ortamında olduğumuz için gündemde kaldığını düşünüyorum. Yoksa tartışılacak bir konu değil. Hiçbir taraf bizden böyle bir talepte bulunmaz, bulunamaz. Mevzuat buna izin vermez, ben de buna izin vermem. Ülkemizin en güvenilir kuruluşlarından biri olan Kamu Hizmeti Komisyonu’na zarar vermeyelim, sahip çıkalım.”