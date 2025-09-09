KKTC Merkez Bankası, 2025 Yılı II. Çeyrek Bülteni'ni yayımladı.

KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanan bültende, dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verildi.

2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bülten Banka'nın web sitesi www.kktcmerkezbankasi.org üzerinden yayımlandı.

Bültene göre, bankacılık sektörünün aktif toplamı 2025 yılının Haziran ayı sonunda mart ayına göre yüzde 12,72 artarak 410.021,6 milyon TL’ye yükseldi. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla sektörün brüt krediler toplamı 168.812,5 milyon TL, mevduat toplamı ise 320.088,8 milyon TL oldu. 2025 yılının ikinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay, yüzde 41,17 ile brüt kredilere ait oldu. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 32,13’lük payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 17,10’luk payla MDC ve yüzde 9,60’lık payla diğer aktifler kalemi takip ediyor. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, pasif toplamının yüzde 78,07’si mevduat, yüzde 10,90’ı öz kaynaklar, yüzde 4,93’ü bankalara borçlar ve yüzde 6,10’u ise diğer pasifler kalemlerinden oluşuyor.

2025 yılı Haziran ayı itibarıyla kredi türleri içerisinde işletme kredileri 120.052,6 milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 28.550,6 milyon TL ile ikinci sırada yer alıyor. 2025 yılının ikinci çeyreğinde mevduatın 84.950,4 milyon TL’si TP cinsinden, 235.138,4 milyon TL’si ise YP cinsinden olup, bir önceki çeyreğe göre TP cinsinden mevduatta yüzde 17,08, YP cinsinden mevduatta ise yüzde 12,07 artış gerçekleşti.

Bültende yer alan diğer veriler şöyle:

“2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla TP mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 20,68’den yüzde 26,54’e yükselmiştir. 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla YP kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 66,9’dan yüzde 71,42’ye yükselmiştir. TP mevduatın, TGA hariç TP krediye dönüşüm oranı 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,37’den yüzde 55,11’e gerilemiş, YP mevduatın, TGA hariç YP krediye dönüşüm oranı ise yüzde 41,30’dan yüzde 49,75’e yükselmiştir. Bankacılık sektörünün öz kaynakları 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83,97 artış göstererek 44.705,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı Haziran itibarıyla sektöre ait TGA / brüt krediler oranı bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 3,28’den yüzde 2,97’ye gerilemiştir.

2025 yılı Mart sonu itibarıyla yüzde 19,82 olan Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 0,86 puan artarak yüzde 20,68 seviyesine yükselmiştir.”

-KKTC turizm gelişmeleri... Yolcu sayısı yüzde 19,1 arttı

Bültende turizm gelişmelerine de şu şekilde yer verildi:

“Hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen toplam yolcu sayısı 2025 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, sırası ile 199.544, 208.921 ve 211.270 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı ikinci çeyreğinde gelen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 artış göstermiştir. 2025 yılı ikinci çeyreğinde gelen yolcu sayısının 534.305’i Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 85.430’u üçüncü ülkelerden gelen yolculardan oluşmaktadır. 2024 yılının ikinci çeyreğinde, kara kapılarından ülkemize giren KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 1.295.302 iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 9,35 gerileyerek 1.174.221’e düşmüştür. 2025 yılının ikinci çeyreğinde kara kapılarından girişlere bakıldığında Güney Kıbrıs uyruklu kişilerin 645.404’e, diğer ülke vatandaşlarının girişlerinin ise 528.817’ye düştüğü görülmektedir. 2025 yılının ikinci çeyreğinde KKTC vatandaşlarının kara kapılarından çıkış sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,2 artış göstererek 818.270 olmuştur.”

-KKTC enflasyon gelişmeleri

2025 yılının ikinci çeyreğinde KKTC’de bir önceki aya göre enflasyon oranlarının, nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 4,06, yüzde 2,71 ve yüzde 1,42 olarak gerçekleştiği ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

“2025 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranları, nisan ayında yüzde 40,96, mayıs ayında yüzde 39,88 ve haziran ayında yüzde 35,78 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Haziran ayında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu harcama grupları sırasıyla yüzde 65,05 ile eğitim, yüzde 57,28 ile sağlık ve yüzde 54,05 ile giyim ve ayakkabı kalemleridir. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,64 ile en düşük artış yaşayan kalem ulaştırma olmuştur.”

-Sosyal Sigortalar'a kayıtlı çalışan sayısı gelişmeleri de şu şekilde gerçekleşti:

“2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 159.321 olan KKTC’de Sosyal Sigortalar'a kayıtlı çalışan sayısı, 2025 yılı Mart ayı itibarı ile 161.304 seviyesine yükselmiştir. 2024 yılı Ekim ayı ile 2025 yılı Mart ayı arasında çalışma izinli sigortalı çalışan sayısı yüzde 1,2 artarak, 82.771’den, 83.794’e yükselmiş, KKTC vatandaşı sigortalı çalışan sayısı ise yüzde 1,3 artarak 76.550’den 77.510’a yükselmiştir 2025 yılı Mart ayı itibarı ile sosyal sigortalara kayıtlı çalışanların yüzde 48,1’i KKTC vatandaşı, yüzde 27,7’si Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve yüzde 24,2’si diğer ülkeler uyruklu çalışanlardan oluşmaktadır.”

-6 aylık bütçe açığı 4,2 milyar TL

“2025 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirleri 23.216,3 milyon TL ve bütçe giderleri 29.158,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ikinci çeyreğinde 5.127,6 milyon TL olarak gerçekleşen bütçe açığı, 2025 yılının aynı döneminde 5.942,4 milyon TL’ye yükselmiştir. 2025 yılının ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre, bütçe gelirleri, yüzde 66,0 artış göstererek 48.674,1 milyon TL seviyesine, bütçe giderleri ise yüzde 61,1 artış göstererek 52.908,9 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2025 yılının ilk yarısında bütçe açığı 4.234,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DİBS ve Kısa Vadeli Avans yolu ile oluşan iç borç stoku 2024 yıl sonunda 6.079,6 milyon TL iken 2025 yılı ikinci çeyreği sonunda 13.293,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı ikinci çeyreği sonu itibarıyla DİBS stoku 10.233,8 milyon TL, KVA bakiyesi ise 3.059,8 milyon TL‘dir. 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türk lirası DİBS stoku 3.370,0 milyon TL olup, tamamı Hazine’ye aittir. 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yabancı para DİBS stokunun; 5.407,8 milyon TL’si Hazine’ye, 310,8 milyon TL’si TÜK’e ve 1.145,2 milyon TL’si ise DAÜ’ye aittir. 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yabancı para cinsinden DİBS stoku 87,5 milyon ABD doları, 29,5 milyon avro ve 42,4 milyon sterlin seviyesindedir.”