Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan Pakistan uyruklu Shahzad Naqqash, Muhammad Qaiser Mahmood ile Nijeryalı Dawang Bernard Danıel bugün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.
Polis, 22 Haziran 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi'nde Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrolde Pakistan uyruklu Shahzad Naqqash ve Muhammad Qaiser Mahmood’in tespit edilerek, muhaceret kontrolü yapıldığın söyledi.
Polis, her iki zanlının da 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren 73 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.
Polis, Dawang Bernard Danıel’in de 22 Haziran 2024 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa'da Rauf Denktaş
Caddesi'nde Cürümleri Önleme Şubesince tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1120 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.