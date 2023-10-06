Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijerya uyruklu Godswill Chidera James ve Shedrack Onyedikachi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olguları aktardı. Polis memuru, 29 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Dumlupınar bölgesinde Nijerya uyruklu Godswill Chidera James ve Shedrack Onyedikachi’nin kimlik kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Godswill Chidera James’ın 30 Eylül 2021 tarihinden beri yani 731 gün, Shedrack Onyedikachi’nin ise 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 366 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların yasal statülerinin olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şerife Katip, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.