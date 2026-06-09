Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangının dün saat 14.00 sıralarında, Muratağa’da A.B.’nin (E-75), evinin bahçesinde gerekli önleyici tedbirleri almadan temizlik amacıyla yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık üç dönüm biçilmemiş arpanın yanında 100 metre uzunluğunda sulama hortumu, bir erik, 14 incir, 22 badem, 21 zeytin, 19 antep fıstığı, 10 çam, iki sakız, bir mersin ve bir nar ağacı zarar gördü.

A.B. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Hamitköy’de apartmanda yangın

Hamitköy Ömür Sokak’ta, dün saat 13.00 sıralarında bir apartmanın zemin katındaki kartonpiyer yardımcı odada elektrik fişinin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, ev eşyaları, piknik tüpü, mutfak tüpü ve kartonpiyer duvarlar zarar gördü.

- Gaziveren’de elektrik prizi kaynaklı ev yangını

Gaziveren 2’nci Cadde Özşahinler Sokak’ta, dün saat 16.00'de bir evde elektrik prizi üzerinde takılı adaptörün kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıktığı tespit edilen yangında çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar ve ev eşyaları zarar gördü.

- Lefke’de elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Lefke’de Mehmet Akif Caddesi’nde ise yine saat 16.00'da toprak yol üzerindeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, bahçe içindeki 13 narenciye fidanı, 7 narenciye ağacı, 30 metre uzunluğunda sulama hortumu, 50 metre uzunluğunda damlama lastiği ve yaklaşık 1 dönümlük alandaki kuru otlar yandı.

- Beyköy’de bahçe evinde yangın

Beyköy’ün kuzeyindeki Bahçeler bölgesinde, ise bugün saat 10.30'da bahçe evinde yangın meydana geldi.

Güneş panellerini besleyen inverterin elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıktığı tespit edilen yangında çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, ev eşyaları, güneş enerji sistemine ait inverter, akü, iki güneş paneli, dışarıda bulunan sekiz plastik çardak ve su sebili yandı.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.