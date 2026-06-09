Metehan Kara Geçiş Kapısı, Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de yapılan uyuşturucu operasyonu ve kontrollerde, 50 gramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.

Öte yandan, Haspolat’ta da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden KKTC’ye ithal edilen toplam bin 889 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvan eti bulundu, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Y.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.Ö.G. (E-25) ile M.B. (E-25) tutuklandı.

-Güzelyurt'ta uyuşturucu

Güzelyurt’ta dün Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan M.K.M.’nin (E-24) kullanımındaki ve A.E.H.E.’nin (E-21) yolcu olarak bulunduğu araçta sürücünün şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, sürücü M.K.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Akabinde, M.K.M’nin Lefkoşa’da ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, ayrıca yolcu A.E.H.E.’nin Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Girne'de uyuşturucu

Girne’de de, dün Prof. Dr. Derviş Manizade Sokak’ta, Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen M.A.’nın (E-20) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de bugün, Yaz Gülü Sokak’ta, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen N.P.’nin (K-33) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 16 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 3 bin TL nakit para tespit edildi.

Ayrıca mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen O.O.Ç.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada ise, zanlı N.P.’den temin ettiğine inanılan yaklaşık 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kaçak et bulundu

Öte yandan Haspolat’ta dün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.’nin (E-45) kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden temin edilmiş ve sağlıksız koşullarda taşınıp kanunsuz şekilde KKTC’ye ithal ettiği toplam bin 889 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvan eti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa İskele anayolunda trafik kazası

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, Oryna Poltavets (K-40) yönetimindeki UP 246 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Ötüken çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol kenarında bulunan beton duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu oldu ve alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.